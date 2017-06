Cartellone cade in testa ragazza, ferita

MESSINA, 9 GIU - Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita stamani dopo essere stata colpita da un cartellone in lamiera che si è staccato da un palo in piazza Cavallotti a Messina. La giovane è stata trasportata al Policlinico, per un forte trauma cranico ed una lacerazione alla gamba. Saranno i vigili della sezione infortunistica ad accertare le cause dell' incidente.