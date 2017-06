Graviano, stragi '93 non di Cosa Nostra

PALERMO, 9 GIU - "Poi nel '93 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia, loro dicono che era la mafia. Allora il governo ha deciso di allentare il 41 bis, poi è la situazione che hanno levato pure i 450". Lo dice a un compagno di detenzione, non sapendo di essere intercettato, il boss Giuseppe Graviano alludendo alla decisione, presa nel novembre del '93, di revocare il carcere duro per 450 mafiosi.