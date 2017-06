Bimba morta in auto,è stato colpo calore

FIRENZE, 9 GIU - Arresto cardiocircolatorio compatibile con il colpo di calore: è questo il risultato dell'autopsia sul corpicino di Tamara, la piccola di 16 mesi trovata morta nell'auto della madre a Castelfranco di Sopra (Arezzo) due giorni fa. Sarebbe stato dunque il calore sviluppatosi nell'abitacolo della vettura parcheggiata al sole dove la mamma, Ilaria Naldini, indagata per omicidio colposo, l'aveva lasciata perché convinta di averla accompagnata all'asilo, a causare la morte della bambina. Il referto dell'esame autoptico è già stato deposito in procura ad Arezzo e indica che non sono state riscontrate patologie particolari, né tracce di emorragia cerebrale.