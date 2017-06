Bimba morta auto:oggi funerali privati

TERRANUOVA BRACCIOLINI(AREZZO), 10 GIU - Funerali in forma privata oggi pomeriggio a Terranuova Bracciolini (Arezzo) per dare l'ultimo saluto a Tamara, la bimba di sedici mesi morta per arresto cardiocircolatorio dopo oltre 6 ore passate all'interno dell' abitacolo dell'auto della mamma posteggiata sotto il sole. Una cerimonia riservata solo ai parenti e ad una ristretta cerchia di amici dopo la scelta della famiglia di chiudere tutti i profili social per evitare di dover leggere commenti offensivi contro la mamma della bimba, Ilaria Naldini, 38 anni, che aveva dimenticato la figlia in auto, convinta di averla lasciata all'asilo prima di recarsi a lavoro. A Terranuova è stato proclamato il lutto cittadino ed annullata la 'Notte bianca'. Intanto proseguono le indagini della procura di Arezzo circa l'accaduto. La donna sarà sottoposta a perizia per capire se sia stata un'amnesia dissociativa a farle dimenticare la piccola, fatto che potrebbe cambiare di molto la dinamica processuale. Ora è indagata per omicidio colposo.