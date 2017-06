Papa: terrorismo e migranti sfide Italia

ROMA, 10 GIU - "L'Italia e l'insieme dell'Europa - ha detto il Papa nel suo discorso al Quirinale durante la visita al Presidente Sergio Mattarella - sono chiamate a confrontarsi con problemi e rischi di varia natura, quali il terrorismo, che trova alimento nel fondamentalismo; le migrazioni, accresciute dalle guerre e dai gravi e persistenti squilibri sociali ed economici di molte aree del mondo; e la difficoltà delle giovani generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso, ciò che contribuisce ad aumentare la sfiducia nel futuro e non favorisce la nascita di nuove famiglie e di figli". "Mi rallegra però rilevare - ha aggiunto - che l'Italia, mediante la generosità dei suoi cittadini e l'impegno delle sue istituzioni e facendo appello alle sue abbondanti risorse spirituali, si adopera per trasformare queste sfide in occasioni di crescita e in nuove opportunità". E' stata la seconda visita di Francesco al Quirinale, per ricambiare quella di Mattarella del giugno 2016. La prima fu con Napolitano, nel novembre 2013.