Arresti Alghero: sindaco, "un fulmine"

ALGHERO, 11 GIU - "È stato un fulmine a ciel sereno, mi dispiace, non conosco gli atti, ma conosco la linearità di comportamento di Antonello Usai in tutti gli incarichi ricoperti". Così il sindaco di Alghero, Mario Bruno, parla della vicenda della concessione del campo di calcio con pista di atletica di Maria Pia, la cittadella sportiva di Alghero, alla Asd Antonello Cuccureddu 1969, di cui è presidente l'ex giocatore della Juventus e della nazionale, 68 anni, algherese. Su richiesta del pm Cristina Carunchio, al termine delle indagini del Noe di Sassari, il gip Michele Contini ha disposto per Antonello Usai, 70 anni, vicesindaco dimessosi in serata, gli arresti domiciliari. Stesso provvedimento per Giansalvo Mulas, dirigente del Comune, e Giancarlo Chessa, di 47, dipendente comunale, presidente e segretario della Commissione aggiudicatrice. Avrebbero pilotato l'aggiudicazione, su pressione di Usai, per favorire Antonello Cuccureddu, sottoposto al divieto di dimora ad Alghero: da ieri è a Sassari.