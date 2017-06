Uccisa in Sardegna, Pralungo sotto choc

BIELLA, 11 GIU - "Una ragazza serena e gentile, seria e semplice". Così Raffaella Molino, il sindaco di Pralungo (Biella), descrive Erica Preti, la ventottenne uccisa oggi a coltellate in Sardegna. Il piccolo centro nel Biellese è sotto choc. I genitori della ragazza, che era da tempo legata a Dimitri Fricano, sono partiti per San Teodoro. Il negozio in cui Erika lavorava ha chiuso nel primo pomeriggio: le commesse che la conoscevano, quando hanno saputo cosa le era accaduto, sono rimaste incredule. Il padre di Erika è cantoniere della Provincia.