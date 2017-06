Comunali: ha votato il 60,07%

ROMA, 12 GIU - E' stata del 60,07% l'affluenza alle urne rilevata alle 23 - ora di chiusura dei seggi - per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe la percentuale dei votanti si era attestata al 66,85%, ma si era votato in due giorni.