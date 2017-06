Ballottaggi a Lucca, Pistoia e Carrara

FIRENZE, 12 GIU - Si tornerà al voto per il ballottaggio il 25 giugno nei due capoluoghi di provincia in Toscana chiamati alle urne ieri, Lucca e Pistoia, e pure a Carrara. A scrutinio non ancora completato - all'appello mancano una manciata di sezioni - a Lucca e a Pistoia la sfida sarà tra Centrosinistra e Centrodestra, nella città del marmo la contesa elettorale invece vedrà protagonisti il candidato del M5s Francesco De Pasquale e Andrea Zanetti, sostenuto da Pd-Psi-Pri. De Pasquale finora è in testa col 27.48% mentre Zanetti lo tallona col 25.6%. A Pistoia la sfida sarà tra Alessandro Tomasi, candidato del Centrodestra, che al momento sfiora il 27%, e il primo cittadino uscente Samuele Bertinelli, Pd, attestato al 37,41%. A Lucca se la vedranno il sindaco uscente Alessandro Tambellini per il Centrosinistra e lo sfidante Remo Santini per il Centrodestra: il primo ha al momento il 37,4% dei voti, Santini il 34,8.