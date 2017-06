Oristano, contesa C.destra-C.sinistra

ORISTANO, 12 GIU - A metà mattina a Oristano i dati ufficiali sono fermi a 31 seggi su 36 ma il quadro è ormai già ben definito. La città va al ballottaggio e il 25 giugno si confronteranno il candidato della coalizione di centrodestra Andrea Lutzu (29,52%) e la candidata di centrosinistra Maria Obinu (21,99%). Nettamente staccati gli altri quattro aspiranti sindaco. Flop del M5s la cui candidata è giunta ultima. Vincenzo Pecoraro, coalizione identitaria con Udc e liste civiche, è arrivato al 16,89%; l'outsider il regista Filippo Martinez è quarto con il 15,15%; Anna Maria Uras, ex Pd, con la lista Coraggio e Libertà ha il 9,09%, e a sorpresa è ultima della lista la candidata del Movimento 5 Stelle Patrizia Cadau, col 7,39%, che puntava molto più in alto ma paga il prezzo anche del crollo nazionale dei grillini. Percentuale dei votanti non altissima, solo il 61,94% rispetto al 68,98% del 2012. Il risultato, forse in controtendenza, segna in qualche modo la vittoria dei partiti contro le liste civiche.