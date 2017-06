Lombardia, è flop Movimento 5 Stelle

MILANO, 12 GIU - In Lombardia è flop del Movimento 5 Stelle. I candidati grillini sono stati esclusi dal ballottaggio in quasi tutti i 139 Comuni lombardi in cui si votava. Hanno vinto a Parzanica, piccolo comune bergamasco con meno di 400 abitanti. Per il resto della Regione, che ha registrato un calo di affluenza significativo (a Como ha votato meno del 50%, il 49,12%), sarà per lo più un una sfida tra candidati del centrodestra e candidati del centrosinistra. I dati non sono ancora definitivi, ma il quadro è chiaro: in Lombardia si è votato in 3 capoluoghi di provincia, Como, Monza, e Lodi, e in alcune città importanti, come Sesto San Giovanni, e ovunque si è avuto un netto calo del Movimento 5 Stelle.