Mercato nero farmaci salvavita,5 arresti

ROMA, 12 GIU - Scoperto a Napoli un mercato nero di farmaci salva-vita: i Carabinieri del NAS di Napoli stanno eseguendo 5 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, tutti impiegati nel settore farmaceutico (dipendenti di grossisti e deposito farmaci), accusate di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e riciclaggio di farmaci provento di furto. Avrebbero rivenduto farmaci rubati a prezzi inferiori a quelli di mercato a grossisti e farmacisti compiacenti. Indagate altre 32 persone. Le indagini hanno consentito di scoprire un traffico di farmaci di fascia H (farmaci ospedalieri o ad alto costo) di provenienza illecita, poiché provento di furti, proposti per l'acquisto a grossisti, depositari e farmacisti. I destinatari delle misure, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, avevano costituito un mercato parallelo a quello ufficiale ove reperire i farmaci, in gran parte salva-vita, a prezzo contenuto o comunque inferiore a quello di listino.