2 camion in fiamme su A14, morta persona

BOLOGNA, 12 GIU - E' di una persona morta e di una ferita, soccorsa con l'eliambulanza, il bilancio di un incidente che questa mattina, prima delle 8 nel Bolognese, ha visto protagonisti di un tamponamento due camion che si sono ribaltati ed hanno preso fuoco sulla A14, determinando la chiusura del tratto compreso tra Imola e il bivio per la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Nella prima mattinata Autostrade per l'Italia aveva parlato di due feriti. Le operazioni di spegnimento dei mezzi da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti con sei mezzi speciali risultano complesse anche a causa del materiale trasportato dai due veicoli: bobine di carta e ferro. Quattro i chilometri di coda all'interno del tratto chiuso e circa 6 all'uscita obbligatoria di Imola. Inoltre, per consentire l'inversione di marcia ai veicoli presenti nel tratto chiuso, il traffico in direzione di Bologna scorre su una corsia e si registrano circa 16 chilometri di coda. In corso la distribuzione d'acqua agli utenti bloccati.