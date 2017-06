Arresti a Alghero: interrogatori dal 14

ALGHERO (SASSARI), 12 GIU - Sono stati fissati per mercoledì mattina gli interrogatori di garanzia davanti al Gip di Sassari per gli indagati nell'inchiesta sul bando di assegnazione dei campi sportivi di Maria Pia ad Alghero, che ha fatto finire ai domiciliari il vice sindaco Antonello Usai e divieto di dimora ad Alghero per l'ex campione della Juventus e della Nazionale, Antonello Cuccureddu. Il giudice per le indagini preliminari, Michele Contini, sentirà le dichiarazioni di Usai (che ha già presentato le sue dimissioni), Giansalvo Mulas, dirigente del Comune, e Giancarlo Chessa, dipendente comunale, presidente e segretario della Commissione aggiudicatrice, tutti agli arresti domiciliari da sabato scorso, su richiesta del pm Cristina Carunchio, al termine delle indagini avviate dai carabinieri del Noe di Sassari. Con loro saranno interrogati anche Cuccureddu e il nipote Efisio Balbina, anche lui coinvolto nell'inchiesta.