Migranti vanno a piedi da Breil a Nizza

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 12 GIU - Una novantina di migranti, diretti a Nizza per presentare domanda di asilo, accompagnati dal no border francese Cedric Herrou e da un piccolo gruppo di attivisti dell'associazione Roya Citoyenne si sono visti rifiutare l'accesso al treno stamani alla stazione ferroviaria di Breil, sul versante francese della Val Roja, nell'entroterra di Ventimiglia perché sprovvisti di regolare biglietto ferroviario. Il corteo ha così deciso di raggiungere a piedi la destinazione desiderata ma diversi hanno desistito per le condizioni di salute ma anche per la lunga distanza e il forte caldo. I più decisi, invece, hanno proseguito per Sospel, ma non arriveranno prima di questa sera e sperano di trovare un alloggio per la notte. Per quelli che hanno desistito dall'affrontare la lunga marcia è probabile che l'associazione acquisti i biglietti del treno perché possano comunque raggiungere Nizza.