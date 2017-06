Assalto a portavalori, banditi sparano

BARI, 12 GIU - Colpi di arma da fuoco sono stati sparati poco fa da alcuni banditi in viale Salandra, a Bari, durante un assalto ad un furgone portavalori fermo davanti al Banco di Napoli per compiere operazioni di prelievo o di consegna di danaro. La rapina è fallita e non vi sono feriti. Sul posto sono accorse pattuglie della polizia. L'assalto non è andato a segno perché - a quanto si apprende dalla polizia - i vigilanti, appena hanno visto i banditi scendere da un'auto, si sono chiusi nel loro mezzo, vanificando l'azione dei rapinatori. I banditi sono quindi fuggiti.