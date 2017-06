Appendino, maggiori risposte a cittadini

TORINO, 12 GIU - Punta a dare "maggiori risposte alla cittadinanza" il rimpasto di giunta ufficializzato oggi in Consiglio comunale dalla sindaca di Torino Chiara Appendino. "Questo passaggio di deleghe - spiega la prima cittadina in Sala Rossa - va a completare un tassello della riorganizzazione della macchina comunale, in un'ottica globale di efficienza ed efficacia". Con il rimpasto la sindaca Appendino si spoglia di alcune deleghe che fino ad oggi aveva conservato, mentre esce di scena Stefania Giannuzzi (Ambiente), che lascia il posto ad Alberto Unia, fino ad oggi capogruppo del Movimento 5 Stelle e, quindi, primo assessore politico della giunta Appendino. "Non è una sfiducia", precisa la Appendino a proposito del benservito alla Giannuzzi, a cui esprime "il più sentito ringraziamento per il grande lavoro che ha portato sin qui avanti".