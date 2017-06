In Campania carcere per madri con minori

ROMA, 12 GIU - Anche la Campania ha un istituto per detenute madri con minori al seguito. L'ICAM di Lauro(Avellino) potrà accogliere 35 donne con figli di età non superiore ai sei anni, che avranno a disposizione piccoli bilocali per due madri e due minori. Gli spazi nell'Icam sono una zona notte, con due letti, due culle e un armadio; una zona giorno con angolo cottura e un servizio igienico con tutti i comfort. I corridoi di accesso alle camere sono stati pensati come luoghi collettivi e sono anch'essi arredati, in modo da creare ulteriori spazi vivibili durante il giorno. L'istituto è dotato di sistemi di sicurezza non percepibili dai bambini. Lo spazio colloqui è pensato come un unico grande ambiente. Nello spazio esterno, un parco giochi, utilizzabile dalle mamme e dai bambini. Le ICAM presenti in Italia sono 5 per una disponibilità complessiva di 73 posti, sufficienti ad ospitare tutte le detenute madri con figli minori infra seienni al seguito.