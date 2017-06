Giochi: Gabrielli, eldorado criminalità

COSENZA, 12 GIU - "La ludopatia non attiene solo a problematiche patologiche, ma è l'ennesimo territorio nel quale le organizzazioni criminali possono far valere il loro peso e raccogliere illecitamente profitti". A dirlo è stato il capo della Polizia Franco Gabrielli, parlando all'Università della Calabria per un convegno dal tema "Ludopatia: prevenzione e sicurezza sociale". "Nel 2016, solo in Italia, la filiera dei giochi ha fatturato oltre novanta miliardi - ha aggiunto Gabrielli - mentre lo spaccio di sostanze stupefacenti ha fruttato ventisei miliardi. Questo fa capire di cosa parliamo. Un fenomeno che ha ricadute personali e sociali, e che va monitorato perché è l'eldorado della criminalità organizzata".