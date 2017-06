Tac e risonanze mai effettuate,7 arresti

NAPOLI, 13 GIU - I cinque amministratori di sette centri di diagnostica convenzionati con sede nelle province di Napoli e Caserta e un medico di base - secondo l'accusa dei Carabinieri - truffavano il Servizio Sanitario Nazionale, ottenendo rimborsi per Tac o Risonanze magnetiche mai effettuate. Questa mattina sono stati arrestati insieme a un impiegato amministrativo ASL. I militari della Compagnia di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura. I 7 sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa al Servizio Sanitario Nazionale, di riciclaggio e di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale. Nel corso di indagini della Stazione Carabinieri di Posillipo coordinate dalla Procura, ricostruiti i i passaggi di una truffa finalizzata a ottenere rimborsi per costosissime prestazioni sanitarie (TAC o Risonanze) che gli indagati avevano fatto risultare effettuate a favore di pazienti del tutto ignari.