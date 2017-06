A Vibo nave con 1223 migranti a bordo

VIBO VALENTIA, 13 GIU - E' giunta al porto di Vibo Marina la nave "Diciotti" della Guardia Costiera con a bordo 1.223 immigrati salvati nel corso di sette diversi interventi nel Canale di Sicilia grazie ai quali sono state recuperate oltre 2500 persone. Tra loro, secondo i dati della protezione civile regionale, che sta partecipando alle operazioni, vi sono 898 uomini, 218 donne (14 incinte) e 107 minori (tra loro, una neonata di due mesi). A bordo dell'imbarcazione anche la salma di una persona e trenta donne in stato di gravidanza. La maggior proviene dall'Africa subsahariana. Ad accoglierli il dispositivo messo in atto dalla Prefettura con il supporto di forze dell'ordine, personale sanitario, associazioni di volontariato e di protezione civile. I migranti saranno successivamente trasferiti nelle diverse strutture di accoglienza presenti su tutto il territorio nazionale, secondo il Piano di ripartizione predisposto dal ministero dell'Interno. Nel vibonese resteranno i minori non accompagnati.