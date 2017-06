Migranti: Raggi chiede incontro Viminale

ROMA, 13 GIU - "Roma è sottoposta ad una forte pressione migratoria, così non si può andare avanti. Ho inviato nei giorni scorsi una lettera al Prefetto di Roma per chiedere al Ministero dell'Interno una moratoria sui nuovi arrivi. Mi auguro davvero che il Governo tenga conto di queste mie parole e chiederò un incontro al responsabile del Viminale per intervenire sul tema degli arrivi incontrollati". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post Su Facebook.