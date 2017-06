Bimbi picchiati, arrestati gestori asilo

ROMA, 13 GIU - Picchiavano, maltrattavano e umiliavano i bambini che frequentavano l'asilo nido da loro gestito nella Capitale. Per questo due fratelli, un uomo di 30 anni e una donna di 40, sono stati arrestati, dopo diversi mesi di indagine, dagli gli agenti della Polaria di Fiumicino. I poliziotti, dopo aver raccolto la segnalazione di un genitore, allarmato dal repentino cambiamento nel comportamento del loro bimbo, hanno avviato una complessa attività investigativa, anche mediante l'utilizzo di sistemi d'intercettazione audio e riprese visive, che ha consentito loro di appurare come, nella struttura, frequentata da 16 bambini, dai cinque mesi ai 3 anni di età, si consumassero reiterati episodi di maltrattamento. Nell'asilo, privo delle autorizzazioni, i bambini venivano esposti a continue umiliazioni. Gli arrestati erano soliti insultare i minori anche con parole a sfondo razziale, e utilizzando termini volgari e a sfondo sessuale. I bimbi, quando piangevano, venivano anche picchiati o lanciati in terra.