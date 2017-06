Merano, Gdf sequestra 7kg di cocaina

BOLZANO, 13 GIU - I finanzieri della compagnia di Merano hanno sequestrato quasi 7 kg di cocaina ed arrestato un cittadino italiano di 38 anni fermato alla guida di un'auto con targa tedesca su cui era nascosta la droga. L'uomo è stato fermato per un controllo, dando segni di nervosismo e rispondendo evasivamente alle domande sulla sua provenienza. Ad un successivo controllo in caserma, i militari hanno scoperto un doppiofondo ricavato sotto il pianale dell'autovettura nel quale erano nascosti sei panetti che, una volta analizzati, sono risultati essere di cocaina purissima. L'uomo è stato, quindi, tratto in arresto e lo stupefacente, per un peso complessivo di 6,7 kg, e l'automobile sono stati posti sotto sequestro.