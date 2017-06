E' morto l'operaio caduto nel Bolognese

BOLOGNA, 13 GIU - E' morto l'operaio che era in fin di vita dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto verso le 18.30 di ieri in un'azienda agricola di via Montechiaro, a Sasso Marconi. Mirko Nivazzi, 29 anni, è deceduto nel pomeriggio all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. A quanto si apprende, sarebbe stato fatale il grave trauma cranico che ha riportato nella caduta da un'altezza di un paio di metri, mentre era in cima a una scala per pulire una mietitrebbia. Per gli accertamenti e la ricostruzione precisa dell'incidente sono al lavoro i carabinieri e i funzionari della medicina del lavoro dell'Ausl. La Procura ha fatto mettere sotto sequestro l'area dove è successo il fatto, oltre alla mietitrebbia e alla scala dalla quale il ragazzo è caduto.