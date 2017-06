Fa bagno nudo in fontana Roma, multato

ROMA, 13 GIU - Ieri l'ordinanza, oggi le prime multe. Un senzatetto malese, nel pomeriggio si è gettato completamente nudo nella Fontana centrale di piazza Navona. E' stato sorpreso verso le 16.30 dai vigili urbani che lo hanno invitato ad uscire. L'uomo ha spiegato di aver fatto il bagno perchè sentiva caldo. Gli agenti della polizia locale del gruppo GSSU, lo hanno accompagno al centro di fotosegnalamento e poi al comando di via Macedonia. Lo straniero sarà denunciato per atti osceni e dovrà pagare una multa di 450 euro. Contravvenzionato con 80 euro oggi anche per un turista americano che ha aperto il suo sacchettino sui gradini di piazza di Spagna e si è messo a mangiare un panino. Proprio per mettere un freno ai bivacchi nei pressi delle fontane storiche di Roma, la sindaca Virginia Raggi ieri ha firmato un'ordinanza che vieta, di fatto, di consumare cibi, bagnarsi, arrampicarsi o sedersi sui marmi delle fontane artistiche di Roma.