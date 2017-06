In 5 anni triplo migranti soli under 14

ROMA, 14 GIU - Tra i minori stranieri che arrivano in Italia da soli ci sono sempre più bambini. Dal 2011 al 2016, è triplicato il numero di under 14 e quadruplicato quello delle ragazze, anche giovanissime, in un sistema di accoglienza e protezione 'insufficiente'. E' quanto emerge dal primo "Atlante dei Minori Stranieri non Accompagnati in Italia" di Save the Children. Tra gennaio 2011 e dicembre 2016 sono sbarcati in Italia 62.672 minori soli, provenienti principalmente da Eritrea, Egitto, Gambia, Somalia, Nigeria e Siria. Il loro numero è cresciuto di sei volte tra il 2011 (4.209) e il 2016 (25.846) e mentre la loro percentuale sul totale degli arrivi era il 6% nel 2011, l'anno scorso 1 migrante su 6 sbarcato in Italia era un minore solo. Anche se l'81% di questi minori presenti a fine 2016 nelle strutture di accoglienza aveva 16-18 anni, c'è stato un aumento progressivo di bambini nella fascia 0-14 anni, passati da 698 nel 2012 a 2.050 nel 2016. Il numero complessivo delle minori sole è passato da 440 a 1.832.