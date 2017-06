Bandito ucciso, oggi sentito gioielliere

PISA, 14 GIU - Sarà interrogato in giornata dal pm Paola Rizzo il gioielliere che ieri sera ha sparato e ucciso un bandito reagendo a un tentativo di rapina nel suo negozio. Un altro bandito, quello che ha sparato per primo, è riuscito a fuggire. Il commerciante, Daniele Ferretti, 69 anni, sarà ascoltato per incrociare la sua versione dei fatti con le risultanze del sopralluogo effettuato ieri fino a notte fonda dalla scientifica dei carabinieri che indagano sull'episodio. Non è ancora stato identificato neppure il bandito morto, che potrebbe essere originario dell'est europeo e apparentemente sui 35-40 anni d'età. Il malvivente è morto subito dopo essere stato raggiunto da un proiettile sparato da Ferretti, che lo ha raggiunto al fianco all'altezza del costato. La gioielleria di Ferretti era stata più volte rapinata prima di ieri: l'ultimo colpo risale a un anno e mezzo fa, il 7 gennaio 2016; il più cruento il 30 luglio 1999, quando due banditi accoltellarono il gioielliere che finì in prognosi riservata.