23.500 per concerto Radio Italia Duomo

MILANO, 14 GIU - Per il tradizionale concerto gratuito di Radio Italia che si terrà domenica a Milano potranno accedere in piazza del Duomo 23.500 persone. E per la città non è prevista l'installazione di maxi schermi, come era stato ipotizzato in un primo momento. Lo ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in prefettura. Le misure, già testate domenica scorsa in occasione del concerto della Filarmonica della Scala, sono state introdotte dopo i fatti di Torino e Manchester. Piazza Duomo a numero chiuso quindi anche per questo evento, dove lo scorso anno secondo gli organizzatori avevano partecipato 100 mila persone. Da piazza del Duomo si potrà accedere attraverso varchi, sono nove quelli di ingresso e uscita, e ogni persona sarà controllata dalle forze dell'ordine con metal detector. Anche zaini e borse saranno controllate.