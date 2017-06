Scontro treni:ipotesi disastro e lesioni

LECCE, 14 GIU - La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per lo scontro fra treni che ieri pomeriggio, in territorio di San Donato di Lecce, ha provocato decine di feriti. I magistrati - l'inchiesta è diretta dal pm Giovanni Gagliotta - ipotizzano i reati di disastro ferroviario colposo e lesioni. Per gli inquirenti resta da chiarire la dinamica dello scontro tra i due convogli, avvenuto su binario unico. In particolare si attende di conoscere il contenuto delle scatole nere dei due treni, già sequestrate ieri dalla procura, attraverso un software che in queste ore stanno scaricando negli uffici della stazione ferroviaria di Lecce. L'esame del contenuto delle scatole nere verrà affidato ad un perito.