Rapinatore ucciso: pm, sparati 8 colpi

PISA, 14 GIU - "Secondo quanto ci risulta allo stato sarebbero stati sparati otto colpi, due da parte dei banditi e sei dal gioielliere due dei quali andati a segno di cui uno mortale". Lo ha detto il procuratore di Pisa, Alessandro Crini, incontrando i giornalisti per fare il punto delle indagini sulla rapina sfociata nel sangue ieri sera nella quale il commerciante Daniele Ferretti ha ucciso un bandito. "Siamo ancora nella fase delle valutazioni per concludere la ricostruzione dei fatti - ha detto il pm - e al momento non vi sono indagati, perché stiamo ancora vagliando gli elementi". Al centro della questione c'è proprio la posizione del commerciante che potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati "per avere il massimo delle garanzie possibili", ha precisato Crini, con l'accusa di omicidio per poi procedere alla valutazione di un'eventuale legittima difesa che scagionerebbe l'indagato.