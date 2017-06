Valle d'Aosta ancora set per Bollywood

AOSTA, 14 GIU - Una troupe di 'Bollywood' è impegnata da questa mattina ad Aosta nelle riprese di un film in costume che uscirà nel mese di luglio sul mercato del paese asiatico. "Si tratta di una produzione di medio budget - afferma il produttore esecutivo del film Ivano Fucci, da 10 anni trasferitosi in India - ma raggiungerà comunque una platea di almeno 30 milioni di spettatori". Il film, dal titolo provvisorio di 'Production n.1', è realizzato dalla casa di produzione indiana 'Arunachal Creations' di Hyderabad, capitale dello stato di Telangana nella zona centro-meridionale dell'India. Per il produttore esecutivo italiano si tratta del decimo film realizzato utilizzando la Valle d'Aosta come location. "In India - spiega - adorano le montagne valdostane ma anche la qualità dell'accoglienza riservata alle troupe". Oltre al capoluogo regionale, la troupe sarà impegnata nelle riprese domani a Courmayeur, e successivamente a Bard, Saint-Vincent, Breuil-Cervinia, La Thuile e nelle due Gressoney.