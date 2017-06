Massoneria: Fava, aderenti in Antimafia

ROMA, 14 GIU - "Da una prima lettura degli elenchi degli aderenti alle logge massoniche in Calabria e in Sicilia, non sembra che emergano nomi di straordinaria notorietà ma c'é una dimensione di adesione alla massoneria che sfugge a ogni controllo, per esempio con le logge coperte o con 'i fratelli all'orecchio'. La sensazione che ci siano propaggini che si spingono nel Parlamento è più che una sensazione; non mi stupirei se anche in Commissione Antimafia ve ne fosse qualcuno". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Antimafia Claudio Fava a margine della presentazione di una proposta di legge sull'appartenenza ad associazioni massoniche o similari, che si è svolta alla Camera.