Cpr, Sardegna e Ministero scelta insieme

CAGLIARI, 14 GIU - Nessuna decisione sul Centro di permanenza per i rimpatri nell'ex carcere di Iglesias ma la scelta sulla dislocazione sarà condivisa tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Interno, che aveva proposto la città del Sulcis come possibile sede. Non solo: la quota del 2,96% di migranti spettanti all'Isola diventa "regola aurea" e lo sforamento avverrà solo in casi eccezionali. E' quanto emerge dal faccia a faccia, oggi a Roma, tra il governatore sardo Francesco Pigliaru e il ministro Marco Minniti. Soddisfatto per l'esito dell'incontro il primo, che ha incassato anche l'impegno del Governo a fronteggiare il flusso algerino per bloccare gli sbarchi diretti, quelli che danno maggiori problemi sul versante della sicurezza e l'ordine pubblico. Regione e Ministero, infine, hanno trovato una convergenza sull'accoglienza, puntando sul modello diffuso sul territorio, prevedendo anche la possibilità di stipulare accordi simili al protocollo di Milano.