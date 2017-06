Piazza Duomo,confermate misure sicurezza

MILANO, 14 GIU - In occasione del concerto di Radio Italia di domenica 18 giugno in piazza Duomo è stato confermato "il dispositivo, già testato con successo per il concerto della Filarmonica della Scala". L'ingresso alla piazza, opportunamente transennata, avverrà attraverso nove varchi presidiati e l'accesso sarà consentito fino all'esaurimento della capacità ricettiva della piazza, stabilita in 23.500 persone. Lo rende noto la Prefettura di Milano a seguito del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, presieduto stamani dal prefetto Luciana Lamorgese. Sono state anche confermate le misure di sicurezza per i prossimi eventi che si svolgeranno in piazza Duomo e presso lo stadio Meazza, stabilite l'8 giugno scorso. Nell'area e nelle zone limitrofe non sarà consentita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e in contenitori di vetro e lattine. Sarà previsto un corridoio all'interno della piazza per le eventuali emergenze e interventi di soccorso. Non saranno installati maxi schermi.