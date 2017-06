Incendio Londra: 2 italiani tra dispersi

VENEZIA, 14 GIU - Sono Gloria Trevisan e Marco Gottardi, entrambi veneti, i due italiani dispersi nel devastante incendio della Grenfell Tower di Londra. Lo apprende l'ANSA da fonti informate. Drammatica la testimonianza del padre del ragazzo, Giannino Gottardi. "Siamo stati al telefono con i ragazzi fino all'ultimo istante - racconta -, poi ci hanno detto che l'appartamento era invaso dal fumo e le comunicazioni si sono interrotte. Speriamo solo in un miracolo". In serata Gottardi è stato contattato dalla Farnesina, per comunicargli che i due giovani al momento non risultano tra le persone ricoverate negli ospedali di Londra. Marco Gottardi, 28 anni, di San Stino di Livenza (Venezia), e la fidanzata Gloria Trevisan, 27 anni, di San Giorgio delle Pertiche (Padova), sono entrambi architetti.