Falso allarme sisma, errore tecnico Ingv

ROMA, 15 GIU - Non c'è stata alcuna scossa di terremoto magnitudo 5.1 questa mattina in provincia di Macerata. L'indicazione del sisma è apparsa sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) per un errore tecnico e poco dopo è stata cancellata. Secondo quanto si è appreso, l'errore è stato determinato da un malfunzionamento di sistema che ha determinato una errata lettura dei dati: in realtà alle 5:17:46" la scossa realmente avvenuta è stata di magnitudo 1.6 con epicentro 1 km a nord di Pieve Torina (Macerata). Il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione e non ha determinato alcun danno.