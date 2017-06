Coltellate tra stranieri, 1 morto

MONZA, 15 GIU - Un quarantenne ghanese è stato ucciso a coltellate da un quarantatreenne marocchino, anche lui rimasto ferito da un fendente all'addome, nella tarda serata di ieri a Solaro (Monza). I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza che indagano sull'accaduto, avrebbero litigato fuori da un Kebab in via Carlo Porta. Ad accorgersi del cadavere del quarantenne è stata una pattuglia di carabinieri in servizio. I militari lo hanno trovato a bordo della sua auto, nella l'uomo era salito probabilmente per tentare la fuga, per poi finire contro un albero ormai privo di vita. A poche centinaia di metri, sdraiato a terra, è rimasto il suo aggressore che è stato soccorso dai carabinieri e trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese (Milano) dove non si troverebbe in pericolo di vita.