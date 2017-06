Falsi incidenti,55 denunciati per truffa

LOCRI (REGGIO CALABRIA), 15 GIU - Cinquantacinque persone, tra le quali alcune legate da vincoli di parentela, sono state denunciate nella locride dai carabinieri perché ritenute, a vario titolo, responsabili di truffa, danneggiamento fraudolento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Il danno complessivo provocato alle compagnie assicuratrici ammonta a circa 250 mila euro. I carabinieri del Gruppo di Locri, in base ad una denuncia hanno sentito alcune persone coinvolte nella vicenda e residenti nel territorio della Locride. E' emerso così che da luglio 2011 ad agosto 2013, oltre a quello vi erano stati altri 17 sinistri tutti a carico dello stesso soggetto indicato come contraente assicurativo, tutti conclusi con constatazione amichevole. Scoperte condotte illecite per falsi tamponamenti o investimenti di pedoni, danneggiamenti volontari o sostituzioni di parti integre e, ancora, dichiaravano falsamente di aver subito lesioni precostituendo dichiarazioni mendaci.