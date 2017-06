Il sito dell'Ingv confonde due terremoti

ROMA, 15 GIU - Per un errore di sistema avvenuto in automatico, alle ore 5:17 italiane del 15 giugno al terremoto di magnitudo 1.6 con epicentro nei pressi di Pieve Torina (Macerata) è stata associata la magnitudo 5.1 di un terremoto nelle Filippine. "Il problema è stato prontamente corretto", dichiara l'Ingv, che è al lavoro per ricostruire le cause dell'accaduto. L'errore è dovuto ad una sovrapposizione temporale, ha spiegato all'ANSA il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Ingv, Salvatore Stramondo. "Ora stiamo cercando di capire che cosa lo abbia originato per evitare che possa ripetersi. Siamo dispiaciuti per questo fatto, che non è dipeso dalla nostra volontà né da un errore umano", ha detto all'ANSA il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni.