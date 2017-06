Carabinieri, giurano allievi a Torino

TORINO, 15 GIU - Tradizionale cerimonia del conferimento degli Alamari, alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino, per gli allievi del 136/esimo corso dedicato alla memoria del carabiniere Vittorio Tassi, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. Sono 201 i militari, tra cui venti donne, che hanno giurato nella piazza d'Armi della caserma 'La Cernaia', dove la scuola ha sede. Alla cerimonia erano presenti il ministro per gli Affari Regionali e la Famiglia, Enrico Costa, il comandante dell'Arma, generale Tullio del Sette, e il comandante delle Scuole Carabinieri, generale Carmine Adinolfi. Ad apporre gli alamari, simbolo di appartenenza e di continuità storica che lega ogni militare all'Istituzione, i familiari dei giovani allievi. La cerimonia si è conclusa con la sfilata di tutto il 136/esimo Corso in Piazza d'Armi, di fronte alle autorità cittadine, civili e militari, e ai parenti.