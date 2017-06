Londra: Gloria lì per aiutare famiglia

PADOVA, 15 GIU Gloria Trevisan era andata all'estero anche per aiutare la famiglia che attraversa una particolare situazione economica: a dirlo Maria Cristina Sandrin, il legale della famiglia della ragazza di 27 anni di Camposampiero (Padova) dispersa nel rogo del grattacielo della Grenfell Tower assieme al fidanzato Marco Gottardi, di San Stino di Livenza (Venezia). Dei due giovani non si hanno più notizie dalla notte dell'incendio. Il padre di Gloria, Loris Trevisan, in un attimo di rabbia usa parole dure contro un Paese , ha detto, "che costringe i nostri giovani ad andare all'estero. Gloria e Marco si erano appena sistemati".