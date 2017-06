Roma, manifesti Fn contro gay e lesbiche

ROMA, 15 GIU - Su Roma sono comparsi in questi giorni alcuni manifesti abusivi di Forza Nuova contro gay, lesbiche ed immigrati. "L'Italia ha bisogno di figli. Non di unioni gay e immigrati" si legge sui manifesti dell' organizzazione di estrema destra. E' quanto denuncia Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center. "Proprio in questi giorni abbiamo fatto ricorso contro l'archiviazione del procedimento a carico di militanti di Forza Nuova che irruppero mesi fa nella nostra sede a Roma minacciandoci. Mi appello al Comune di Roma per rimuovere i manifesti. Inoltre, l'anno scorso il Lazio Pride fu oggetto di una contromanifestazione di Forza Nuova con fumogeni, dove nonostante non fosse autorizzata non ci fu nessun intervento" ricorda. "Ora ci auguriamo che tutti vogliano garantire un pacifico svolgimento al Lazio Pride 2017 e che dalle forze politiche locali venga un sostegno, e mi auguro che la magistratura e le forze dell'ordine non vogliano considerare certe manifestazioni di odio come espressioni libere di pensiero.