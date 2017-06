Cadavere in auto con ferite da taglio

BOLOGNA, 15 GIU - Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato segnalato chiuso dentro un'auto, con alcune ferite apparentemente da taglio, alle braccia e un segno al collo. E' successo a San Lorenzo in Collina, frazione di Monte San Pietro, sull'Appennino bolognese. Sul posto, in via Salvo D'Acquisto, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale per gli accertamenti. E' stato informato anche il Pm di turno a Bologna, Flavio Lazzarini. Si sta cercando di trovare l'arma e di ricostruire cosa sia successo.