Benelux protagonista al Jazzfestival

BOLZANO, 15 GIU - I migliori artisti del Benelux saranno i protagonisti dell'edizione numero 35 del Südtirol Jazzfestival Alto Adige. La rassegna, da venerdì 30 giugno a domenica 9 luglio, porterà in scena 130 musicisti provenienti da Belgio, Olanda e Lussemburgo (ma anche da altri Paesi continentali ed extraeuropei) che daranno vita a quasi 70 concerti in 60 diverse location disseminate in venti comuni altoatesini. "Ci siamo sforzati di dare il maggior spazio possibile ai giovani talenti, sostenere progetti innovativi e puntare ad una grande varietà stilistica", spiega il presidente del Festival, Klaus Widmann. Le dieci giornate di festival saranno inaugurate, il 30 giugno, nel nuovo centro congressi "Mec" di Fiera Bolzano, da Reinier Baas, ispirato compositore e chitarrista olandese.