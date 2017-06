Sisma: Laboratorio per la ricostruzione

NORCIA (PERUGIA), 15 GIU - Il complesso tema della pianificazione urbanistica e architettonica nei territori colpiti dal sisma è una delle sfide future per l'Umbria e per le altre regioni del Centro Italia che hanno subito i danni maggiori dagli ultimi terremoti: nasce così, e proprio nel cratere del sisma, un "Laboratorio per la ricostruzione". A Norcia e Spoleto, venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio, si inizia con una tre giorni di lavori, a cura di Stefano Boeri e Maria Chiara Pastore, pensati come momento di sintesi, di incontro e raccordo tra i vari soggetti delle diverse aree geografiche interessate. Ad organizzare è Palazzo Collicola, centro per le arti visive di Spoleto, con il sostegno della Regione Umbria. Questa prima edizione 2017 - il progetto si candida a consolidarsi come appuntamento di lavoro anche negli anni a venire - intende porre le basi di un'iniziativa dal taglio decisamente pragmatico e operativo.