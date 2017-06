Ius soli: tensioni sit-in Fn e CasaPound

ROMA, 15 GIU - Tensione a due distinti sit-in di CasaPound e Forza Nuova nei pressi del Senato contro la legge sullo Ius Soli, oggi all'esame di Palazzo Madama. I militanti di Casapound avrebbero tentato di forzare lo sbarramento delle forze dell'ordine per raggiungere il Senato ma sono stati bloccati. In quelle fasi è stato usato anche l'idrante. "Sono intervenute anche con idranti e manganelli, ferendo due manifestanti - denuncia CasaPound in una nota -. Dopo qualche minuto di scontri, la situazione si è calmata". In sit-in è proseguito in piazza delle Cinque Lune. Tensioni anche al sit-in di Forza Nuova organizzato in piazza Vidoni. Durante il percorso sono stati intonati cori e fatti saluti romani. Un gruppo ha tentato di raggiungere il Senato esplodendo petardi e fumogeni ed è stato bloccato dalle forze dell'ordine anche con l'uso di idranti. Identificati e denunciati 64 appartenenti a Forza Nuova per manifestazione non autorizzata, apologia del fascismo, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.