Peschici, sequestrati 1000 kg marijuana

PESCHICI (FOGGIA), 16 GIU - Un carico di circa mille chilogrammi di marijuana è stato sequestrato dalla Polizia in una villa in costruzione a Peschici. Il proprietario dell'immobile, Raffaele De Noia, di 21 anni, con piccoli precedenti penali e ritenuto vicino ad una famiglia malavitosa del luogo, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con persone da identificare. Il sequestro è stato compiuto da uomini del commissariato di Manfredonia, in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Foggia. Secondo le indagini, la marijuana era giunta sul Gargano via mare. Al momento dell'irruzione nel casolare, due custodi della droga, probabilmente di origini albanesi, sono riusciti a fuggire.