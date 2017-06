Arriva un 'Festival di pubblica utilità'

IMOLA (BOLOGNA), 16 GIU - Sarà Imola, dove 143 anni fa sorse la prima coop di produzione e lavoro (Ceramica, ndr), ad ospitare il 20 ottobre il 'Festival di Pubblica utilità', che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio. E' il primo festival dedicato al valore pubblico, su cui i livelli di conoscenza appaiono ancora contenuti e legati ai soggetti che erogano i servizi. Non c'è, in buona parte nei cittadini, la consapevolezza di poterne esserne invece protagonisti, non solo come fruitori di servizi, ma partecipando alla creazione del bene comune. Ad aprire questa nuova pagina sulla competitività dei territori, sulla coesione nelle comunità, sarà la Fondazione Symbola affiancata dal Comune di Imola e dalla controllata Con.Ami, con il supporto dell'Istituto di ricerca Ipsos. "Il 20 ottobre - commenta il presidente di Symbola, Ermete Realacci - Imola sarà la capitale della pubblica utilità perchè il futuro è sfida comune".