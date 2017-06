Fuga sostanze da ditta, 39 intossicati

(ANSA) PAVIA, 17 GIU - Sono 39 le persone rimaste lievemente intossicate la scorsa notte a Landriano (Pavia) a causa di una sostanza urticante fuoriuscita dagli impianti dello stabilimento della Bitolea, un'azienda che produce solventi organici e prodotti per l'industria farmaceutica. Le loro condizioni non sono gravi. A essere rimasti intossicati sono stati 2 dipendenti di questa ditta e altri 37 della Bartolini, un'azienda di trasporti che si trova nelle vicinanze. Quasi certamente la sostanza chimica è stata trasportata dal vento dalla prima alla seconda azienda. Tutti gli intossicati (alcuni dei quali sono stati portati al Pronto soccorso del San Matteo di Pavia e degli ospedali di Vigevano, Melegnano, San Donato Milanese e Lodi) hanno accusato bruciore agli occhi e problemi alle vie respiratorie. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della fuoriuscita della sostanza chimica dall'impianto della Bitolea.